Данилюк пояснив, чому поскаржився послам G7

Міністр фінансів Олександр Данилюк розповів, чому написав листа послам G7.

Про це він розповів в інтерв’ю ЕП.

"Цей лист я написав для того, що поінформувати послів про ризики ситуації, що склалася для системи державних фінансів, а також про загрозу прогресу реформи ДФС. Коли виникають ризики такого рівня, посли мають про це знати. Я написав лист, щоб не виникло підстав для будь-якої дезінформації", - заявив Данилюк.

"Я просто вже вичерпав всі інші механізми", - додав він.

За словами міністра, посли дуже стурбовані.

"Вся підтримка від міжнародних фінансових інституцій, яку Україна отримала і продовжує отримувати, насправді тримається на тому, що в складі уряду є професійний фінансовий блок", - підкреслив міністр фінансів.

Нагадаємо, Данилюк написав листа до G7 з наміром "уникнути двозначності та маніпуляцій" у його конфлікті з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Раніше повідомлялося, що 23 травня Данилюк на засіданні уряду безуспішно намагався добитися призначення свого радника Яни Бугрімової на посаду заступника міністра.

Публічну трансляцію засідання було припинено, однак присутні на Кабміні повідомили, що після короткої перепалки з Гройсманом міністру було відмовлено в його проханні. Під час обміну думками Данилюк навіть припустив підготовку подання про його відставку.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи ситуацію з міністром фінансів Олександром Данилюком, припустив, що той вирішив змінити місце роботи і вирішив це зробити так, щоб виглядати жертвою в ситуації, що склалася.

Повний текст інтерв'ю читайте тут: Олександр Данилюк: Зараз на мені випробовують те, що буде під час виборчої кампанії з будь-ким

Економічна правда