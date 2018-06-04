Данилюк пояснив, чому поскаржився послам G7
Міністр фінансів Олександр Данилюк розповів, чому написав листа послам G7.
Про це він розповів в інтерв’ю ЕП.
"Цей лист я написав для того, що поінформувати послів про ризики ситуації, що склалася для системи державних фінансів, а також про загрозу прогресу реформи ДФС. Коли виникають ризики такого рівня, посли мають про це знати. Я написав лист, щоб не виникло підстав для будь-якої дезінформації", - заявив Данилюк.
"Я просто вже вичерпав всі інші механізми", - додав він.
За словами міністра, посли дуже стурбовані.
"Вся підтримка від міжнародних фінансових інституцій, яку Україна отримала і продовжує отримувати, насправді тримається на тому, що в складі уряду є професійний фінансовий блок", - підкреслив міністр фінансів.
Нагадаємо, Данилюк написав листа до G7 з наміром "уникнути двозначності та маніпуляцій" у його конфлікті з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.
Публічну трансляцію засідання було припинено, однак присутні на Кабміні повідомили, що після короткої перепалки з Гройсманом міністру було відмовлено в його проханні. Під час обміну думками Данилюк навіть припустив підготовку подання про його відставку.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи ситуацію з міністром фінансів Олександром Данилюком, припустив, що той вирішив змінити місце роботи і вирішив це зробити так, щоб виглядати жертвою в ситуації, що склалася.
Повний текст інтерв'ю читайте тут: Олександр Данилюк: Зараз на мені випробовують те, що буде під час виборчої кампанії з будь-ким
Економічна правда