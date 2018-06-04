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У розстріляному на Київщині Range Rover був лише один чоловік – поліція

Понеділок, 4 червня 2018, 14:13

Загиблий вночі у Гореничах 23-річний чоловік був у "Range Rover" один, заявляє поліція Київської області.

"Наразі встановлено, що загиблий чоловік знаходився в автівці один. Стверджувати, що в легковику могли перебувати інші особи немає підстав", – йдеться в повідомленні.

"На місці події експерти вилучили гільзи, які направлені на проведення відповідних експертиз для встановлення виду зброї" – інформує поліція Київщини.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Раніше джерела повідомляли, що близько 20 куль випустили по "Range Rover" віце-президента Федерації боксу Києва і "кримінального авторитета" Олександра Ліщенка (Лічі), а загинув водій Максим Ковтуненко.

Кореспондентка телеканалу "112 Україна" з посиланням на очевидців повідомляла, що водій загинув одразу, а пасажир нібито втік у лісосмугу.

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствокриміналполіціяКиївська область
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