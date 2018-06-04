Український турист помер під час відпочинку на Кіпрі

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Понеділок, 4 червня 2018, 15:28

Громадянин України помер у понеділок вранці на кіпрському курорті Ая-Напа, який розташований на сході південної частини узбережжя острову.

Про це повідомляє Cyprus Mail.

Померлим виявися 65-річний Василь Войчук. Повідомляється, що він втратив свідомість, виходячи із моря, і впав у воду.

Швидка допомога відвезла його до приватної клініки, але він помер по дорозі. Причина смерті наразі невідома.

Українець приїхав на Кіпр у відпустку 25 травня і мав перебувати там до кінця цього тижня.

Європейська правда

Теми: туристи Європа
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