Захист Крисіна вимагає відводу судді

У справі викрадення і катування майданівців у січні-лютому 2014 року, адвокатка одного з обвинувачених Юрія Крисіна Тетяна Гнатюк оголосила клопотання про відвід судді.

Про це повідомляє "Громадське".

За її словами, суддя неналежно повідомляла захисників про час та місце судових засідань.

У свою чергу, прокуратура була проти задоволення зазначеного клопотання, зазначивши, що адвокатам надсилали письмові повідомлення, але ті свідомо не з'являлися, намагаючись затягнути судовий процес.

У виданні наголошують, що на попередньому засіданні, один із адвокатів, Ігор Василенко, заявив, що вони з колегами домовлялися про те, хто йтиме на засідання, а хто ні.

Суддя Любов Леонтюк оголосила перерву та повідомила, що протягом двох діб автоматизована система обере суддю, що розгляне клопотання.

Зазначається, що у разі його задоволення буде обраний інший суддя, котрий розглядатиме справу, у разі незадоволення — розгляд справи продовжить суддя Леонтюк.

Як повідомлялося, Крисіну інкримінують 4 злочини передбачені статтями 27 (підбурювання та пособництво у вчиненні злочину), 146 (незаконне позбавлення волі, викрадення людини вчинене з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом небезпечним для життя та здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї), 127 (катування з метою примусити потерпілого чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості), 296 (хуліганство вчинене групою осіб), 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів, демонстрацій).

22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Крисіна вважають організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.

На це рішення подали апеляцію – скарги прокурора та потерпілих на вирок Крисіну мали розглядати об 11:00 1 березня.

26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебував Крисін.

Там співучасника убивства Веремія облили зеленкою.

Активісти вважали, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.

Міністерство охорони здоров'я закликало керівництво Інституту серця пояснити, чому Крисін перебуває у дитячому відділенні Інституту.

1 березня Крисін не з'явився до Апеляційного суду.

29 березня Дарницький райсуд Києва заарештував Юрія Крисіна на 2 місяці.