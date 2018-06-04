Вирок Сущенку: Порошенко пообіцяв Росії покарання

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Понеділок, 4 червня 2018, 16:43

Президент Петро Порошенко впевнений, що Росія обов'язково понесе покарання за знущання над українцями.

Про це він повідомив у Twitter.

"Безпрецедентний цинізм російського "суду", який за надуманими звинуваченнями засудив українського журналіста Романа Сущенка, доводить –  кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у своїй спробі зламати дух українців", - обурюється глава держави.

Він вважає, що подібними псевдовироками Кремль "демонструє панічний страх, підписується у власній агресії проти України та виносить вирок сам собі".

Як повідомлялося, Московський міський суд визнав українського журналіста Романа Сущенка винним у шпигунстві і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.

Українська правда
Теми: Порошенко Сущенко Росія
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