Вирок Сущенку: Порошенко пообіцяв Росії покарання

Президент Петро Порошенко впевнений, що Росія обов'язково понесе покарання за знущання над українцями.

Про це він повідомив у Twitter.

"Безпрецедентний цинізм російського "суду", який за надуманими звинуваченнями засудив українського журналіста Романа Сущенка, доводить – кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у своїй спробі зламати дух українців", - обурюється глава держави.

Він вважає, що подібними псевдовироками Кремль "демонструє панічний страх, підписується у власній агресії проти України та виносить вирок сам собі".

Як повідомлялося, Московський міський суд визнав українського журналіста Романа Сущенка винним у шпигунстві і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.