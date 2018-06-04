У Запоріжжі арештували водія, який насмерть збив матір з донькою

Винуватцю ДТП у Запоріжжі, внаслідок якого загинули мати з дитиною, обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Правоохоронцями встановлено, що водій автомобіля "BMW 330" на швидкості понад 100 км/год, під час зміни напрямку руху, скоїв наїзд на бордюр, допустив занос транспортного засобу, виїхав на тротуар та скоїв наїзд на матір з малолітньою дитиною.

Після аварії водій та пасажири транспортного засобу намагались втекти. Свідки події, наздогнали двох чоловіків. Третьому вдалося зникнути, але через кілька годин поліція затримала і його.

Поліцейські встановили, що всі затримані – громадяни Вірменії.

Водієві повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Чоловіку загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, внаслідок аварії малолітня дівчинка 2013 року народження померла на місці події, жінку 1982 року народження доставили до реанімації міської лікарні, де вона померла від отриманих травм.