У Криму ввели режим надзвичайної ситуації через посуху

В чотирьох районах окупованого півострову ввели режим надзвичайної ситуації через посуху.

Про це повідомляє прес-служба так званого голови окупованого Криму Сергія Аксьонова з посиланням на його розпорядження.

"Глава республіки Крим Сергій Аксьонов підписав розпорядження від 4 червня 2018 року № 236-рг "Про введення режиму надзвичайної ситуації природного характеру" в результаті посухи в чотирьох районах Республіки Крим: Червоногвардійському, Нижньогірському, Первомайському, а також Радянському", - йдеться у повідомленні.

У глави окупаційної влади запевняють, що виділять гроші з федерального бюджету для тих сільгоспвиробників, які зазнали найбільших втрат під час посухи.