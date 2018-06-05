КС Молдови відхилив спробу Додона захистити російську пропаганду

Конституційний суд Молдови визнав таким, що відповідає Конституції країни, так званий закон "про боротьбу з російською пропагандою", відхиливши відповідний запит президента країни Ігоря Додона.

Про це пише DW.com.

Вищий суд Молдови відхилив позов президента країни Ігоря Додона і визнав правомірним закон про боротьбу з російською пропагандою. Це рішення не підлягає оскарженню і набуло чинності з моменту прийняття.

Парламент Молдови 7 грудня минулого року прийняв поправки до Кодексу про телебачення і радіо, які передбачають заборону на ретрансляцію в країні інформаційних, інформаційно-аналітичних, політичних і військових передач з держав, які не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

Росія підписала документ ще в 2006 році, але не ратифікувала його.

Президент Додон відмовився підписувати закон, в тому числі після того, як парламент прийняв його повторно. Після цього Конституційний суд тимчасово відсторонив Додона з посади, а голова парламенту Андріан Канду підписав закон в якості виконуючого обов'язки президента.

Закон набув чинності 12 лютого. За цей час вже кілька молдовських телеканалів були оштрафовані за показ російських новин, а також за трансляцію виступу президента Росії Володимира Путіна перед Федеральними зборами РФ.

В даний час Координаційна рада з питань телебачення і радіо готується розглянути питання про покарання телеканалу "РТР-Молдова", який транслював в прямому ефірі парад на честь Дня Перемоги в Москві, повідомляє "Інтерфакс".