Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

КС Молдови відхилив спробу Додона захистити російську пропаганду

Вівторок, 5 червня 2018, 00:34

Конституційний суд Молдови визнав таким, що відповідає Конституції країни, так званий закон "про боротьбу з російською пропагандою", відхиливши відповідний запит президента країни Ігоря Додона.

Про це пише DW.com.

Вищий суд Молдови відхилив позов президента країни Ігоря Додона і визнав правомірним закон про боротьбу з російською пропагандою. Це рішення не підлягає оскарженню і набуло чинності з моменту прийняття.

Парламент Молдови 7 грудня минулого року прийняв поправки до Кодексу про телебачення і радіо, які передбачають заборону на ретрансляцію в країні інформаційних, інформаційно-аналітичних, політичних і військових передач з держав, які не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

Росія підписала документ ще в 2006 році, але не ратифікувала його.

Президент Додон відмовився підписувати закон, в тому числі після того, як парламент прийняв його повторно. Після цього Конституційний суд тимчасово відсторонив Додона з посади, а голова парламенту Андріан Канду підписав закон в якості виконуючого обов'язки президента.

Закон набув чинності 12 лютого. За цей час вже кілька молдовських телеканалів були оштрафовані за показ російських новин, а також за трансляцію виступу президента Росії Володимира Путіна перед Федеральними зборами РФ.

В даний час Координаційна рада з питань телебачення і радіо готується розглянути питання про покарання телеканалу "РТР-Молдова", який транслював в прямому ефірі парад на честь Дня Перемоги в Москві, повідомляє "Інтерфакс".

Теми: МолдовапропагандаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Молдова
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: