Путін: "Фабрика тролів" - це особиста справа Прігожина

Президент РФ Владімір Путін заявив, що Росія як держава не має відношення до "фабрики тролів", а звинувачення на адресу Євгена Прігожина назвав смішними.

Про це він розповів в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF, текст якого опублікувала прес-служба Кремля.

На запитання ведучого про те, що Прігожин, якого США звинувачують у спробах вплинути на вибори за допомогою так званого агентства Internet Research Agency, відомого як "фабрика тролів", підтримує тісні стосунки з російським керівництвом і його називають "кухарем Путіна", Путін заявив , що потрібно відокремлювати діяльність Російської держави і її громадян.

"Ви дійсно думаєте, що людина, яка займається ресторанним бізнесом, маючи навіть якісь хакерські можливості, маючи якусь приватну фірму в цій сфері - я навіть не знаю, чим він займається, - з цих позицій може вплинути на вибори в Сполучених Штатах або в якійсь європейській країні?", - відповів Путін.

"Як же низько впало все, що відбувається в інформаційній та політичній сфері в країнах об'єднаного Заходу, якщо ресторатор з Росії може вплинути на вибори в якійсь з європейських країн або в Сполучених Штатах! Це не смішно?", - продовжив він.

Тоді ведучий уточнив, що Прігожин займається не тільки ресторанами, у нього багато фірм, які уклали договори з Міністерством оборони і отримують багато держзамовлень, але при цьому мільйони доларів він витрачає на "фабрику тролів". Він запитав навіщо це потрібно рестораторові?

"Запитайте у нього. Російська держава не має до цього ніякого відношення", - відповів Путін.

При цьому президент РФ в якості нібито аналогічного прикладу завив, що відомий американський інвестор Джордж Сорос "втручається в усі справи в усьому світі".

"І мені дуже часто наші американські друзі кажуть: Америка не має до цього відношення як держава ... Запитайте Держдеп: навіщо він це робить? Держдеп Вам відповість, що він не має до цього ніякого відношення, це особиста справа пана Сороса. А у нас це особиста справа пана Прігожина", - заявив Путін.

Як повідомлялося, ім'я Прігожина фігурує в доповіді спеціального радника ФБР Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори в США в 2016 році.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти обвинувачених у втручанні в американські вибори, в тому числі проти російського Агентства інтернет досліджень, відомого як "фабрика тролів".