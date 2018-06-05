На Одещині невідомий підстрелив місцевого депутата

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Вівторок, 5 червня 2018, 11:04

В ніч на 5 червня невідомий з травматичної зброї поранив депутата Чорноморської міської ради.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Постраждалого 54-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні з травматичними ушкодженнями стегна. Його життю нічого не загрожує.

"Подія сталася близько першої години ночі біля будинку потерпілого.  До його автомобіля підбіг невідомий та, здійснивши декілька пострілів з травматичної зброї через водійське вікно, з місця події втік", - заявили в поліції.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

 

Наразі правоохоронці намагаються встановити особу, яка стріляла.

Українська правда
Теми: Одеса поліція
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