На Одещині невідомий підстрелив місцевого депутата
Вівторок, 5 червня 2018, 11:04
В ніч на 5 червня невідомий з травматичної зброї поранив депутата Чорноморської міської ради.
Про це повідомили в поліції Одеської області.
Постраждалого 54-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні з травматичними ушкодженнями стегна. Його життю нічого не загрожує.
"Подія сталася близько першої години ночі біля будинку потерпілого. До його автомобіля підбіг невідомий та, здійснивши декілька пострілів з травматичної зброї через водійське вікно, з місця події втік", - заявили в поліції.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.
Наразі правоохоронці намагаються встановити особу, яка стріляла.
Українська правда