Поліцейських досі не можна ідентифікувати по номеру на шоломах – ЗМІ

Попри обіцянки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, за 3,5 роки номери на шоломах МВС так і не дозволяють ідентифікувати поліцейських.

Про це йдеться у розслідуванні Данила Мокрика для програми "Наші гроші з денисом Бігусом".

19 листопада 2014 року Аваков обіцяв, що "протягом січня-лютого 2015 року кожен …поліцейський, матиме свій персональний жетон з особистим номером для носіння на службовій формі при патрулюванні – і відповідний номер на шоломах".

Однак станом на травень 2018 року частина шоломів поліції так і не пронумерована. Номери на решті не відповідають номерам поліцейських жетонів, а при видачі шоломів не фіксують, хто з поліцейських отримав шолом із відповідним номером.

Це журналісти з’ясували під час власної перевірки 9 травня на заходах у київському Парку Слави, куди стягнули велику кількість поліцейських для охорони громадського порядку.

Зазначається, що навіть у тих поліцейських, чиї шоломи були пронумеровані, ці номери не збігалися з номерами індивідуальних жетонів. Під час перевірки 9 травня журналісти BIHUS.Info не виявили жодного збігу. При цьому наголошується, що у більшості поліцейських їхні жетони були приховані.

Жетони поліцейських приховані. А шоломи без номерів. Хоч номери Аваков обіцяв ще у 2014-му

Після цього експерименту журналісти написали запит до Національної поліції, щоб перевірити, чи фіксують при видачі працівникам поліції шоломів, кому який видали.

Замість копій таких відомостей 9 травня вони отримали дзвінок від працівника Нацполіції Петра Бобровніка. Правоохоронець пояснив:

"Це знаєте, як: вхопив шолом, видали – і побіг. І навіть могли не запитати, чи це отримав там Степан, Василь, Микола… Деякі підрозділи фіксують за кожною особою, а деякі от так, знаєте, халатно відносяться. Видали? Видали. А який там номер – бог його знає".

При цьому закон "Про Національну поліцію" 2015 року чітко не встановлює порядок нанесення номерів на шоломи. У ст. 20 закону написано, що на шолом наносять "номер нагрудного знака" працівників поліції підрозділу спеціального призначення. Попри те, що в законі взагалі немає пояснення, що таке "підрозділ спеціального призначення".

Про шоломи, які видають "звичайним" поліцейським, в законі взагалі не йдеться. Є лише загальне положення:

"Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати нагрудний знак, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів".

Журналісти наголошують, що поліцейських, які приховують свої нагрудні знаки, а на шоломах не мають номерів (або ці номери не відповідають номерам жетонів), у разі застосування ними сили і можливого перевищення повноважень ідентифікувати буде неможливо.

Такою ж була ситуація і з працівниками "Беркуту" під час Революції Гідності – багатьох із них досі не можуть притягнути до відповідальності, оскільки неможливо встановити їхні особи.

Сам Аваков у розмові із журналістами спочатку наполягав, що номери на шоломах поліцейських не мають відповідати номерам жетонів, а за мить заявив, що у Києві має бути співпадання (номерів жетонів і номерів на шоломах).