Поліцейських досі не можна ідентифікувати по номеру на шоломах – ЗМІ
Попри обіцянки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, за 3,5 роки номери на шоломах МВС так і не дозволяють ідентифікувати поліцейських.
Про це йдеться у розслідуванні Данила Мокрика для програми "Наші гроші з денисом Бігусом".
19 листопада 2014 року Аваков обіцяв, що "протягом січня-лютого 2015 року кожен …поліцейський, матиме свій персональний жетон з особистим номером для носіння на службовій формі при патрулюванні – і відповідний номер на шоломах".
Однак станом на травень 2018 року частина шоломів поліції так і не пронумерована. Номери на решті не відповідають номерам поліцейських жетонів, а при видачі шоломів не фіксують, хто з поліцейських отримав шолом із відповідним номером.
Це журналісти з’ясували під час власної перевірки 9 травня на заходах у київському Парку Слави, куди стягнули велику кількість поліцейських для охорони громадського порядку.
Зазначається, що навіть у тих поліцейських, чиї шоломи були пронумеровані, ці номери не збігалися з номерами індивідуальних жетонів. Під час перевірки 9 травня журналісти BIHUS.Info не виявили жодного збігу. При цьому наголошується, що у більшості поліцейських їхні жетони були приховані.
Після цього експерименту журналісти написали запит до Національної поліції, щоб перевірити, чи фіксують при видачі працівникам поліції шоломів, кому який видали.
Замість копій таких відомостей 9 травня вони отримали дзвінок від працівника Нацполіції Петра Бобровніка. Правоохоронець пояснив:
"Це знаєте, як: вхопив шолом, видали – і побіг. І навіть могли не запитати, чи це отримав там Степан, Василь, Микола… Деякі підрозділи фіксують за кожною особою, а деякі от так, знаєте, халатно відносяться. Видали? Видали. А який там номер – бог його знає".
При цьому закон "Про Національну поліцію" 2015 року чітко не встановлює порядок нанесення номерів на шоломи. У ст. 20 закону написано, що на шолом наносять "номер нагрудного знака" працівників поліції підрозділу спеціального призначення. Попри те, що в законі взагалі немає пояснення, що таке "підрозділ спеціального призначення".
Про шоломи, які видають "звичайним" поліцейським, в законі взагалі не йдеться. Є лише загальне положення:
"Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати нагрудний знак, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів".
Журналісти наголошують, що поліцейських, які приховують свої нагрудні знаки, а на шоломах не мають номерів (або ці номери не відповідають номерам жетонів), у разі застосування ними сили і можливого перевищення повноважень ідентифікувати буде неможливо.
Такою ж була ситуація і з працівниками "Беркуту" під час Революції Гідності – багатьох із них досі не можуть притягнути до відповідальності, оскільки неможливо встановити їхні особи.
Сам Аваков у розмові із журналістами спочатку наполягав, що номери на шоломах поліцейських не мають відповідати номерам жетонів, а за мить заявив, що у Києві має бути співпадання (номерів жетонів і номерів на шоломах).