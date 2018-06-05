Прем'єр-міністр Володимир Гройсман визначиться, чи сумісні дії міністра фінансів Олександра Данилюка з посадою в Кабінеті міністрів під його керівництвом.

Про це сказав в ефірі програми "Свобода слова" 4 червня міністр кабінету міністрів Олександр Саєнко.

"Ми сьогодні (4 червня - ред.) зібрали нараду міністрів. На цій нараді Данилюк визнав відправлення цього листа як свою помилку, він сказав, що діяв емоційно. І, напевно, він, скажімо так, зопалу це зробив. Зараз, після цієї розмови, прем'єр-міністр визначається, чи сумісні такі дії Данилюка з його перебуванням в уряді як міністра фінансів. І прем'єр-міністр буде визначатися з цього питання", - сказав він.

Саєнко додав, що питання відставки Данилюка обговорювалося на засіданні уряду.

За його словами, 29 травня надійшло подання на заступника міністра, 30 травня стався інцидент з прем'єром, а 31 травня міністр розіслав свій лист представникам "великої сімки".

Нагадаємо, Данилюк написав листа до G7 з наміром "уникнути двозначності та маніпуляцій" у його конфлікті з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Раніше повідомлялося, що 23 травня Данилюк на засіданні уряду безуспішно намагався добитися призначення свого радника Яни Бугрімової на посаду заступника міністра.

Публічну трансляцію засідання було припинено, однак присутні на Кабміні повідомили, що після короткої перепалки з Гройсманом міністру було відмовлено в його проханні. Під час обміну думками Данилюк навіть припустив підготовку подання про його відставку.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи ситуацію з міністром фінансів Олександром Данилюком, припустив, що той вирішив змінити місце роботи і вирішив це зробити так, щоб виглядати жертвою в ситуації, що склалася.

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