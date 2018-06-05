До України йдуть кілька днів прохолоди і грози
У середу, 6 червня, у більшості областей України температура повітря знизиться на декілька градусів, а в п’ятницю, 8 червня, уже знову потеплішає.
Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.
При цьому грози, які у вівторок і в суботу прогнозують усій Україні, за три проміжні дні посунуться з півдня й південного сходу до заходу.
Синоптик Наталя Діденко також пише у Facebook, що "6 червня у більшості областей температура повітря знизиться до +18+24 градусів".
"На півдні, південному сході (Запоріжжя, Донеччина) та на Закарпатті очікується +24+27 градусів. Дощі найбільш ймовірні у середу у південних областях, в Криму – сухо. На решті території України, оскільки ми перебуватимемо в тилу фронту, пануватиме суха погода", – додає вона.
"У Києві завтра також очікується похолодання – вдень близько +20 градусів, опадів не буде", – зазначає Діденко.
Ніч на четвер буде короткочасно холодною: на півночі та заході +9+12, місцями +7+9 градусів, решта території – нічні +10+15 градусів.
Синоптик уточнила, що зараз фронт проходить із півночі Польщі через Волиньську, Рівненську й Чернігівську області України на Росію.
Загалом, за прогнозом Укргідрометцентру, червень, у порівнянні з травнем, буде більш грозовим – навіть із градом, шквалами, й сильними дощами та зливами.
Водночас, поки що – на 5 червня – в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону та Житомирщини, зберігається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.