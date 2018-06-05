До України йдуть кілька днів прохолоди і грози

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Вівторок, 5 червня 2018, 12:11

У середу, 6 червня, у більшості областей України температура повітря знизиться на декілька градусів, а в п’ятницю, 8 червня, уже знову потеплішає.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

При цьому грози, які у вівторок і в суботу прогнозують усій Україні, за три проміжні дні посунуться з півдня й південного сходу до заходу.

Погода 5 червня
Погода 5 червня
Погода 6 червня
Погода 6 червня
Прогноз погоди на 7 червня
Прогноз погоди на 7 червня
Попередній прогноз на 8 червня
Попередній прогноз на 8 червня

Синоптик Наталя Діденко також пише у Facebook, що "6 червня у більшості областей температура повітря знизиться до +18+24 градусів".

"На півдні, південному сході (Запоріжжя, Донеччина) та на Закарпатті очікується +24+27 градусів. Дощі найбільш ймовірні у середу у південних областях, в Криму – сухо. На решті території України, оскільки ми перебуватимемо в тилу фронту, пануватиме суха погода", – додає вона.

"У Києві завтра також очікується похолодання – вдень близько +20 градусів, опадів не буде", – зазначає Діденко.

Ніч на четвер буде короткочасно холодною: на півночі та заході +9+12, місцями +7+9 градусів, решта території – нічні +10+15 градусів.

Синоптик уточнила, що зараз фронт проходить із півночі Польщі через Волиньську, Рівненську й Чернігівську області України на Росію.

Загалом, за прогнозом Укргідрометцентру, червень, у порівнянні з травнем, буде більш грозовим – навіть із градом, шквалами, й сильними дощами та зливами.

Водночас, поки що – на 5 червня – в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону та Житомирщини, зберігається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Олена Рощенко, УП
Теми: погода
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