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Під банком у Кропивницькому вибухнув невідомий пристрій

Вівторок, 5 червня 2018, 13:03

Після опівночі біля однієї з банківських установ у Кропивницькому вибухнув невідомий пристрій.  

Про це повідомила поліція Кіровоградщини у Facebook.

Вибух стався в ніч на 5 червня, близько 00.22.

"Внаслідок вибуху було пошкоджено склопакет на вході до приміщення банківської установи та банкомат. Незначних технічних пошкоджень також зазнали припарковані неподалік легкові авто", - повідомили правоохоронці.

Ніхто з людей не постраждав. Установа, біля якої стався вибух, забезпечена технічною та фізичною охороною.

Подію кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

20 травня у Дніпрі біля кафе вибухнув невідомий пристрій.

Українська правда
Теми: банкиполіція
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