В українській розвідці заперечують співпрацю з організатором вбивства Бабченка

У Службі зовнішньої розвідки України заявили, що підозрюваний в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман ніколи не мав жодного стосунку до роботи спецслужби.

Про це заявила прес-служба СЗРУ.

Зазначається, що раніше ряд ЗМІ, з посиланням на адвоката підозрюваного, повідомляли нібито про причетність Германа "до спецоперації Служби зовнішньої розвідки України".

"Громадянин України Борис Герман не мав і не має жодного відношення до Служби зовнішньої розвідки України, ця особа ніколи не була в кадровому складі та агентурному апараті СЗР України", - заявили у спецслужбі.

Подібні заяви у СЗР України вважають спробою вигородити Германа, який звинувачується у тяжких злочинах: державній зраді та організації замаху на вбивство.

"Також це може бути черговим проявом інформаційної війни проти України, а саме спробою продемонструвати суспільству нібито відсутність координації між Службою зовнішньої розвідки та Службою безпеки України", - додали у прес-службі.

Там наголосили, що СЗР України перебуває у тісній, цілодобовій координації з СБУ в питаннях захисту України від зовнішніх загроз.

Також у заяві зазначається, що відповідну взаємодію СЗРУ має з іншими членами розвідувальної спільноти та усіма складовими сектору безпеки України.

Раніше підозрюваний в організації вбивства Аркадія Бабченка Борис Герман у суді заявив, що співпрацював із українською контррозвідкою і виявляв російських агентів і вплив.

Як повідомлялося, слідство попросило арештувати підозрюваного в організації "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка.

Пізніше адвокат підозрюваного в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко Євген Солодко заявив, що його підзахисний відомий волонтері є директором компанії з виробництва зброї Борис Герман.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Читайте також: Все про "вбивство" Аркадія Бабченка та Бабченко живий!

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.