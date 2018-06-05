Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем’єр Італії виступає за перегляд санкцій проти Росії

Вівторок, 5 червня 2018, 14:49

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що його уряд буде виступати за перегляд існуючого режиму санкцій.

Про це він заявив у Сенаті,який має голосувати за довіру прем’єру, повідомляє "Європейська правда", по агентство ANSA.

Він заявив, що Італія зберігає тверду відданість Північноатлантичному альянсу.

"Ми будемо підтримувати політику відкритості щодо Росії, яка в останні роки відіграє помітну роль у врегулюванні низки геополітичних криз" - сказав Конте.

"Ми будемо просувати перегляд системи санкцій, наполягаючи на тому, що вони становлять ризики для розвитку громадянського суспільства у Росії" - наголосив він.

Нагадаємо, 1 червня склав присягу новий уряд Італії. Раніше партії, які брали участь у його формуванні, неодноразово висловлювалися за скасування санкцій.

Теми: санкціїРосіяІталія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
санкції
Нафтопромислова корпорація SLB повністю припиняє поставки в Росію
У Європі розглядають можливість санкцій проти російського алюмінію – ЗМІ
Вучич пояснив відмову від санкцій проти РФ "моральною позицією"
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: