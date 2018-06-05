Прем’єр Італії виступає за перегляд санкцій проти Росії

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що його уряд буде виступати за перегляд існуючого режиму санкцій.

Про це він заявив у Сенаті,який має голосувати за довіру прем’єру, повідомляє "Європейська правда", по агентство ANSA.

Він заявив, що Італія зберігає тверду відданість Північноатлантичному альянсу.

"Ми будемо підтримувати політику відкритості щодо Росії, яка в останні роки відіграє помітну роль у врегулюванні низки геополітичних криз" - сказав Конте.

"Ми будемо просувати перегляд системи санкцій, наполягаючи на тому, що вони становлять ризики для розвитку громадянського суспільства у Росії" - наголосив він.

Нагадаємо, 1 червня склав присягу новий уряд Італії. Раніше партії, які брали участь у його формуванні, неодноразово висловлювалися за скасування санкцій.