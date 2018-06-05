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Синоптики прогнозують помірно теплий червень

Вівторок, 5 червня 2018, 15:03

У червні середня місячна температура повітря передбачається 18-22°, а у гірських районах 14-15°.

Це на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень, зазначає Український гідрометцентр.

Прогноз на червень 2018 року побудовано на підставі даних Укргідрометцентру, Українського гідрометеорологічного інституту та світових центрів погоди.

Місячна кількість опадів очікується 45-90 мм, що в межах звичних показників.

У Карпатах та місцями на Прикарпатті – 98-150 мм, а в Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях близько середніх багаторічних значень, на решті території України - менше середніх багаторічних значень.

Теми: погода
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