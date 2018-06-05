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У Миколаєві двоє п'яних морпіхів побили волонтера

Вівторок, 5 червня 2018, 16:55

На вокзалі в Миколаєві двоє п'яних морських піхотинців побили чергового волонтерського посту, за це їх тепер виженуть зі служби.

Про це повідомляє у Facebook командування 36 окремої бригади морської піхоти, до якої ці військові належать.

"Вчора в м. Миколаєві на одному із Волонтерських постів на залізничному вокзалі два військовослужбовці в позаслужбовий час, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зчинили сутичку із черговим Волонтерського посту, вході якої постраждала цивільна особа", - йдеться в повідомленні.

Військові розповіли, що за цим фактом призначене службове розслідування, інформацію щодо порушників направлено до Військової служби правопорядку та Національної поліції.

"В рамках дисциплінарного впливу командиром частини на правопорушників накладено стягнення "Звільнення з військової служби за службовою невідповідністю", яке реалізується найближчим часом", - додали вони.

Також командування бригади принесло вибачення за вчинки своїх підлеглих.

У свою чергу, "Укрінформ" із посиланням на відомого в Миколаєві волонтера Ірину Абрамову повідомив, що матроси жорстоко побили 70-річного волонтера через те, що той не пустив їх в стані алкогольного сп’яніння на волонтерський пункт, як того вимагають правила його роботи.

Українська правда
Теми: арміяМиколаївнадзвичайна подіяволонтери
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