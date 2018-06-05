У метро курсанти масово перескакували через турнікети, щоб не платити за проїзд

У столичному метрополітені курсанти Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка масово перескакували через турнікети, щоб не платити за проїзд.

Відео з порушниками перепостила речник підземки Наталка Макогон у Facebook.

Подія сталася на станції "Виставковий центр" на початку червня. На відео видно, як близько 20 курсантів порушують правила проїзду у метро: хлопці перескакували через турнікет, кілька дівчат пролізли під ними.

скриншот з facebook наталки макогон

За словами Макогон, контролер на станції викликала поліцію, а метрополітен повідомив про курсантів-порушників керівництво Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

сриншот з відео зі сторінки Kyiv Live у facebook

"За діючим законодавством, проїзд їм (курсантам) безпосередньо має компенсовувати бюджетна установа, тобто оплата в метрополітені проводиться на загальних підставах, а не стрибанням через турнікет", - пояснила Макогон.

Користувачі соцмережі по-різному відреагували на відео з порушниками.

Хтось називав стрибання через турнікети ганьбою, а хтось пожартував, що курсантам затримали стипендію, або що вони готуються до заліку з подолання перешкод, або і взагалі до майбутнього подорожання проїзду.

Як повідомлялося, з середини липня вартість проїзду у метро і наземному транспорті столиці зросте відразу до 8.