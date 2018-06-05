Справу "заступника міністра спорту Крима" передають в суд
Правоохоронці закінчили розслідування у кримінальному провадженні за підозрою у державній зраді колишнього "заступника міністра спорту Криму", справу скерують у суд.
Про це повідомляє прокуратура Криму.
"Перебуваючи на посаді заступника міністра окупаційного уряду, підозрюваний здійснював реалізацію державної політики країни-агресора в галузі спорту", - встановили правоохоронці.
Також повідомляється, що затриманий сприяв популяризації збройних сил Росії на окупованому півострові, пропагував проросійське патріотичне виховання і здійснював заходи щодо проведення допризовної підготовки молоді перед військовою службою в Росії.
"Вину підозрюваного підтверджено показами свідків, висновками проведених судово-портретної та фоноскопічної експертиз", - повідомили в прокуратурі.
Наразі сторона захисту повідомлена про закінчення досудового розслідування. Після ознайомлення підозрюваного та його захисника з матеріалами провадження, обвинувальний акт буде спрямовано до суду.
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Прокуратура не називає імені заарештованого.
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