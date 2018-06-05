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Справу "заступника міністра спорту Крима" передають в суд

Вівторок, 5 червня 2018, 17:51

Правоохоронці закінчили розслідування у кримінальному провадженні за підозрою у державній зраді колишнього "заступника міністра спорту Криму", справу скерують у суд.

Про це повідомляє прокуратура Криму.

"Перебуваючи на посаді заступника міністра окупаційного уряду, підозрюваний здійснював реалізацію державної політики країни-агресора в галузі спорту", - встановили правоохоронці.

Також  повідомляється, що затриманий сприяв популяризації збройних сил Росії на окупованому півострові, пропагував проросійське патріотичне виховання і здійснював заходи щодо проведення допризовної підготовки молоді перед військовою службою в Росії.

"Вину підозрюваного підтверджено показами свідків, висновками проведених судово-портретної та фоноскопічної експертиз", - повідомили в прокуратурі.

Наразі сторона захисту повідомлена про закінчення досудового розслідування. Після ознайомлення підозрюваного та його захисника з матеріалами провадження, обвинувальний акт буде спрямовано до суду.

"Екс-заступника міністра спорту Криму" підозрюють у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 ККУ)

Прокуратура не називає імені заарештованого.

Крим.Реалії повідомляють, що йдеться про Фаруха Камалова

Екс-чиновника затримали 2 лютого на адмінкордоні з півостровом.

Тоді чоловік їхав на материкову Україну, щоб отримати біометричний паспорт.

Українська правда
Теми: Кримсудпрокуратура
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