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Угорський фонд заявив, що СБУ звинувачує його в сепаратизмі

Вівторок, 5 червня 2018, 17:57

Благодійний фонд "Закарпатський центр економічного розвитку "Еган Еде" заявляє, що Служба безпеки порушила справу проти фонду за підозрою в сепаратизмі.

Відповідна заява організації оприлюднена на її сайті.

"Нас обурює, що Україна, яка прямує до Європейського Союзу, вбачає небезпеку щодо своєї територіальної цілісності у допомозі, котра надходить з боку ЄС", – йдеться в заяві центру.

В "Еган Еде" також зазначили, що розцінюють відкриття справи "як черговий напад, спрямований проти угорської громади Закарпаття".

У фонді наголосили, що є офіційно зареєстрованою організацією та діють на підставі законодавства України.

Через"Еган Еде" Угорщина здійснює так званий "план Егана", який передбачає фінансову допомогу малому та середньому бізнесу в Україні.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗакарпаттяУгорщина
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