"Шахтар" продав бразильця в "Манчестер Юнайтед" за 60 млн євро

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Вівторок, 5 червня 2018, 18:45

Півзахисник "Шахтаря" Фред продовжить кар'єру в англійському "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін у Facebook підтвердив продаж Фреда в "МЮ", але відмовився назвати суму трансферу.

За інформацією низки британських ЗМІ, "Шахтар" продав Фреда за 60 млн євро.

Раніше "Шахтарю" пропонували продати Фреда в "Манчетстер Сіті" за 50 млн євро, але ця сума не влаштувала власника клубу Ріната Ахметова.

Нагадаємо, що найдорожчим трансфером "Шахтаря" до цього дня був продаж Алекса Тейшейри за 50 млн євро у китайський Цзянсу Сунін.

Микола Аврамчук для УП
Теми: Шахтар футбол
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