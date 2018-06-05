Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Шахтар" продав бразильця в "Манчестер Юнайтед" за 60 млн євро

Вівторок, 5 червня 2018, 18:45

Півзахисник "Шахтаря" Фред продовжить кар'єру в англійському "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін у Facebook підтвердив продаж Фреда в "МЮ", але відмовився назвати суму трансферу.

За інформацією низки британських ЗМІ, "Шахтар" продав Фреда за 60 млн євро.

Раніше "Шахтарю" пропонували продати Фреда в "Манчетстер Сіті" за 50 млн євро, але ця сума не влаштувала власника клубу Ріната Ахметова.

Нагадаємо, що найдорожчим трансфером "Шахтаря" до цього дня був продаж Алекса Тейшейри за 50 млн євро у китайський Цзянсу Сунін.

Микола Аврамчук для УП
Теми: Шахтарфутбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Шахтар
"Шахтар" і "Феєнорд" зіграли внічию у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
У драматичній серії пенальті "Шахтар" обіграв "Ренн" і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи
"Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів, програвши "Лейпцигу", але не позбувся європейської весни
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: