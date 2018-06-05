У Криму "суд" відмовився розглядати справу зниклого активіста

Підконтрольний Росії суд у Криму відхилив скаргу адвоката Еміля Курбедінова на бездіяльність і халатність слідчого комітету РФ у пошуках зниклого на півострові українського активіста Тимура Шаймарданова.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.

"Суд закінчено. Скарга адвоката Еміля Курбедінова на бездіяльність слідчого комітету РФ була відхилена", - йдеться у повідомленні.

"Суд" ухвалив відповідне рішення в рамках розгляду апеляційної скарги Еміля Курбедінова щодо халатності слідкому стосовно пошуків Тимура Шаймарданова.

26 травня 2014 року зник активіст громадської організації "Український дім" сімферополець Тимур Шаймардінов.

У січні 2017 року правоохоронці окупованого Криму припинили слідство по викраденню Шаймардінова.