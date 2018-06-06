Штайнмаєр: "Північний потік-2" є приватною ініціативою

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив 5 червня у Польщі, що газопровід "Північний потік-2" є приватною ініціативою.

Так Штайнмаєр відповів на питання про загрозу цього проекту для європейської солідарності та безпеки, передає "Польське радіо".

Водночас він підкреслив, що у розмовах з російською стороною німецький уряд піднімає питання, які турбують, зокрема, Польщу.

"Під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним канцлер ФРН Анґела Меркель порушила питання України.

Йдеться про те, щоб розвіяти побоювання Польщі та України, що гілка "Північного потоку-2" призведе до припинення транзиту газу через територію України. Варто знайти вирішення, яке дозволить утримати транзит газу через Україну", - заявив президент ФРН.

Президент Польщі Анджей Дуда, з яким зустрічався Штайнмаєр, у свою чергу, наголосив, що питання "Північного потоку-2" - це питання енергетичної безпеки Європи.

"Я пояснив президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру причини нашого несхвалення цього проекту та нашої незгоди на те, аби цей газопровід було побудовано.

Ми переконані, що йдеться теж про інтереси Європи як одного цілого, тому що ми не хочемо такої ситуації, коли є велике домінування російського постачальника - перш за все Газпрому", - зазначив він.

"Польща хоче, аби подібної ситуації в майбутньому більше не було, а тому Варшава реалізує власні газові проекти, аби гарантувати газову безпеку своїм сусідам", - додав Дуда.

Як повідомлялось, адміністрація президента США Трампа готується до запровадження санкцій проти енергетичних компаній Німеччини і низки інших європейських країн, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Адміністрації США виступали проти газопроводу з моменту, коли він був вперше був оголошений у 2015 році. Конгрес минулого літа прийняв законопроект, який передбачає санкції за участь у проекті.

Багато країн Центральної та Східної Європи також виступають проти проекту, який, на їхню думку, збільшить залежність Європи від російського газу.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.