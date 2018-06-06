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У портах Криму протягом травня зафіксували 16 суден-порушників - МінТОТ

Середа, 6 червня 2018, 03:11
У портах Криму протягом травня зафіксували 16 суден-порушників - МінТОТ

Протягом травня зафіксовано заходження до портів окупованого РФ Криму 16 вантажних суден-порушників і танкерів.

Про це у вівторок, 5 червня, повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ).

За її даними, усі судна були під прапором Росії, загалом ними здійснено 54 заходи до портів Севастополя та Керчі.

Окрім того, на рейді в акваторіях портів Севастополя, Феодосії, Керчі та Ялти, що використовуються для стоянки, зафіксовано 15 суден -  під прапорами Російської Федерації, Панами, Коморських островів та Островів Кука.

У МінТОТ нагадали, що морські порти в АРК закриті розпорядженням Кабінету міністрів та наказом Міністерства інфраструктури.

"Заходження суден під іноземними прапорами до закритих морських портів та терміналів, розташованих на території АР Крим та м. Севастополь, є порушенням норм міжнародного права як дії, що підривають суверенітет України, а також порушенням законодавства України, і тягне за собою відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден, зокрема, кримінальну", - наголосили у міністерстві.

У відомстві зауважили, що статистика надається по суднах, на яких працює автоматична система ідентифікації AIS (Automatic Identification System).

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосіяокупація
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