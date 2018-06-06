У портах Криму протягом травня зафіксували 16 суден-порушників - МінТОТ

163 перегляди
Середа, 6 червня 2018, 03:11

Протягом травня зафіксовано заходження до портів окупованого РФ Криму 16 вантажних суден-порушників і танкерів.

Про це у вівторок, 5 червня, повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ).

За її даними, усі судна були під прапором Росії, загалом ними здійснено 54 заходи до портів Севастополя та Керчі.

Окрім того, на рейді в акваторіях портів Севастополя, Феодосії, Керчі та Ялти, що використовуються для стоянки, зафіксовано 15 суден -  під прапорами Російської Федерації, Панами, Коморських островів та Островів Кука.

У МінТОТ нагадали, що морські порти в АРК закриті розпорядженням Кабінету міністрів та наказом Міністерства інфраструктури.

"Заходження суден під іноземними прапорами до закритих морських портів та терміналів, розташованих на території АР Крим та м. Севастополь, є порушенням норм міжнародного права як дії, що підривають суверенітет України, а також порушенням законодавства України, і тягне за собою відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден, зокрема, кримінальну", - наголосили у міністерстві.

У відомстві зауважили, що статистика надається по суднах, на яких працює автоматична система ідентифікації AIS (Automatic Identification System).

Теми: Крим Росія окупація
powered by lun.ua
По темі
У Криму "суд" відмовився розглядати справу зниклого активіста 5 червня 2018, 22:37
Трьом "самооборонівцям Криму" повідомили про підозру у викраденні активістів 5 червня 2018, 20:36
Справу "заступника міністра спорту Крима" передають в суд 5 червня 2018, 17:51
Усі новини
Головні новини
У портах Криму протягом травня зафіксували 16 суден-порушників - МінТОТ
Під Харковом знайшли повішеним місцевого активіста
На місці загоряння в Чорнобилі знайшли смолоскипи – ДСНС
СБУ відкрила кримінальне провадження через публікацію ЗМІ "тривожного списку"
Усі новини
рейтинги

Три найкрасивіших книги на "Книжковому арсеналі"

Освіта

Три поради випускникам з окупованих територій

інтерв'ю

Як це – керувати супутниками?