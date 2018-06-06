Постпреда України при ООН обрали віце-головою 73-ї сесії Генасамблеї

Постійного представника України при Організації об'єднаних націй Володимира Єльченка обрали головою наступної, 73-ї сесії Генасамблеї ООН, яка розпочне свою роботу 18 вересня 2018 року.

Про це у вівторок, 5 червня, повідомило постійне представництво України при ООН в Twitter.

❗Постійного представника України при ООН В.Єльченка обрано Віце-Головою наступної (73-ї) сесії Генеральної Асамблеї #ООН. Сесія розпочне свою роботу 18 вересня 2018 р. pic.twitter.com/YJzsil5FYx — UKR Mission to UN (@UKRinUN) June 5, 2018

Голосування про призначення голови та заступників 73-ї сесії Генеральної асасмблеї ООН пройшло в Нью-Йорку.

"Україна готова активно сприяти у реалізації завдань Генасамблеї ООН по всьому спектру питань: від підтримання міжнародного миру та безпеки до виконання цілей сталого розвитку і захисту прав людини", - підкреслив після обрання Єльченко, передає "Укрінформ".

"Українська делегація в ООН протягом наступного сесійного року активно буде підтримувати належну організацію та ефективну роботу сесії Генасамблеї", - додав він.

Наступну сесію протягом року очолюватиме голова МЗС Еквадору Марія Фернанде Еспіноза Гарсес.

Зараз обов'язки голови 72-ї сесії Генасамблеї виконує віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак.