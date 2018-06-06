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Постпреда України при ООН обрали віце-головою 73-ї сесії Генасамблеї

Середа, 6 червня 2018, 04:20

Постійного представника України при Організації об'єднаних націй Володимира Єльченка обрали віце-головою наступної, 73-ї сесії Генасамблеї ООН, яка розпочне свою роботу 18 вересня 2018 року.

Про це у вівторок, 5 червня, повідомило постійне представництво України при ООН в Twitter.

Голосування про призначення голови та заступників 73-ї сесії Генеральної асасмблеї ООН пройшло в Нью-Йорку.

"Україна готова активно сприяти у реалізації завдань Генасамблеї ООН по всьому спектру питань: від підтримання міжнародного миру та безпеки до виконання цілей сталого розвитку і захисту прав людини", - підкреслив після обрання Єльченко, передає "Укрінформ".

"Українська делегація в ООН протягом наступного сесійного року активно буде підтримувати належну організацію та ефективну роботу сесії Генасамблеї", - додав він.

Наступну сесію протягом року очолюватиме голова МЗС Еквадору Марія Фернанде Еспіноза Гарсес.

Зараз обов'язки голови 72-ї сесії Генасамблеї виконує віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНУкраїна
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