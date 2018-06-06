Порошенко заявив, що від дій журналістів залежить перемога

Президент Петро Порошенко вважає, що перемога України у протистоянні з Росією значною мірою залежить від журналістів.

Про це він написав у День журналіста у Twitter.

"Сьогодні, у часи протистояння українського народу інформаційній та військовій агресії РФ, від професійності та патріотичності українських журналістів в значній мірі залежить наближення нашої перемоги", – заявив Порошенко.

Сьогодні, у часи протистояння українського народу інформаційній та військовій агресії РФ, від професійності та патріотичності українських журналістів в значній мірі залежить наближення нашої перемоги.



Вдячний кожному, хто доносить суспільству слово правди.

#ДеньЖурналіста pic.twitter.com/PAWdKT0Bzs — Петро Порошенко (@poroshenko) June 6, 2018

"Вдячний кожному, хто доносить суспільству слово правди", – запевнив він.