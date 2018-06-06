Порошенко заявив, що від дій журналістів залежить перемога

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Середа, 6 червня 2018, 08:35

Президент Петро Порошенко вважає, що перемога України у протистоянні з Росією значною мірою залежить від журналістів.

Про це він написав у День журналіста у Twitter.

"Сьогодні, у часи протистояння українського народу інформаційній та військовій агресії РФ, від професійності та патріотичності українських журналістів в значній мірі залежить наближення нашої перемоги", – заявив Порошенко.

"Вдячний кожному, хто доносить суспільству слово правди", – запевнив він.

Теми: Порошенко ЗМІ медіа
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