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Відкритого вогню в Чорнобильській зоні вже немає – ДСНС

Середа, 6 червня 2018, 11:03

У зоні відчуження ситуація контрольована, відкритого вогню немає.

Таку інформацію станом на 10.30 6 червня оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

 

Наразі у зоні відчуження тривають заходи щодо ліквідації окремих осередків пожежі на загальній площі близько 5 га.

"Спостерігається тління двох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев та пеньків", – повідомляють рятувальники.

Зазначається, що радіаційний фон у містах Київ, Чорнобиль та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми.

 

5 червня о 10:10 у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося займання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 га.

Правоохоронці запевняли, що проводять усі необхідні заходи щодо встановлення причин пожежі, з’ясовують всі обставини задимлення та загоряння.

Голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що на місці займання колишнього рудого лісу в зоні ЧАЕС знайшли смолоскипи.

За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: ЧорнобильпожежаДСНС
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