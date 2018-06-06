У Старому Криму – черговий обшук і затримання
Середа, 6 червня 2018, 13:43
6 червня в Старому Криму пройшов обшук, після якого затримали власника будинку.
Як повідомляє KrymSOS, де зараз перебуває чоловік – невідомо.
Мусульманина Абдурахмана Рустамова нібито звинувачують в екстремізмі.
Дружина затриманого каже, що під час обшуку її забрали до Феодосійського райвідділу на допит.
Повернувшись додому, жінка побачила, як із її будинку виносять речі без складання протоколу на вилучення.
З обшуком прийшли ще о 5 ранку.
УП, доповнено о 16:10