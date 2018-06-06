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У Старому Криму – черговий обшук і затримання

Середа, 6 червня 2018, 13:43

6 червня в Старому Криму пройшов обшук, після якого затримали власника будинку.

Як повідомляє KrymSOS, де зараз перебуває чоловік – невідомо.

Мусульманина Абдурахмана Рустамова нібито звинувачують в екстремізмі.



Дружина затриманого каже, що під час обшуку її забрали до Феодосійського райвідділу на допит.

Повернувшись додому, жінка побачила, як із її будинку виносять речі без складання протоколу на вилучення.

З обшуком прийшли ще о 5 ранку.

УП, доповнено о 16:10
Теми: Кримкримські татариобшукиРосіяправа людини
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