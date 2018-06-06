У Старому Криму – черговий обшук і затримання

6 червня в Старому Криму пройшов обшук, після якого затримали власника будинку.



Як повідомляє KrymSOS, де зараз перебуває чоловік – невідомо.



Мусульманина Абдурахмана Рустамова нібито звинувачують в екстремізмі.





Дружина затриманого каже, що під час обшуку її забрали до Феодосійського райвідділу на допит.



Повернувшись додому, жінка побачила, як із її будинку виносять речі без складання протоколу на вилучення.

З обшуком прийшли ще о 5 ранку.