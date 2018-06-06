У Білорусі задумали ввести жорстку цензуру в інтернеті

Генеральна прокуратура Білорусі пропонує ввести кримінальну відповідальність за "розповсюдження недостовірної інформації" в інтернеті.

Про це повідомив генпрокурор Олександр Конюк журналістам у середу в Мінську, передає "Інтерфакс-Україна".

"Працюємо над цією темою. Не виключено введення великої матеріальної і кримінальної відповідальності", - заявив він.

За його словами, в Білорусі необхідно створити правове поле відповідальності для виключення образ і помилкового контенту, який "розбурхує громадську думку".

За словами Конюка, аналогічні заходи задіяні в низці країн, наприклад у Німеччині, де передбачені штрафні санкції до розповсюджувачів фейкового контенту.