У Білорусі задумали ввести жорстку цензуру в інтернеті

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Середа, 6 червня 2018, 13:53

Генеральна прокуратура Білорусі пропонує ввести кримінальну відповідальність за "розповсюдження недостовірної інформації" в інтернеті.

Про це повідомив генпрокурор Олександр Конюк журналістам у середу в Мінську, передає "Інтерфакс-Україна".

"Працюємо над цією темою. Не виключено введення великої матеріальної і кримінальної відповідальності", - заявив він.

За його словами, в Білорусі необхідно створити правове поле відповідальності для виключення образ і помилкового контенту, який "розбурхує громадську думку".

За словами Конюка, аналогічні заходи задіяні в низці країн, наприклад у Німеччині, де передбачені штрафні санкції до розповсюджувачів фейкового контенту.

Теми: Білорусь інтернет цензура
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