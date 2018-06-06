Торгова війна: ЄС накладе мита на американські товари з липня

Європейський Союз з липня обкладе митами американські товари – цей крок стане відповіддю на запровадженні Дональдом Трампом підвищені мита на імпортовані з Європи сталь та алюміній.

Відповідне рішення було ухвалене у середу на засіданні єврокомісарів в Брюсселі, повідомляється на сайті Єврокомісії, пише "Європейська правда".

"Слідуючи сьогоднішньому рішенню про застосування додаткових мит на обрані імпортні товари зі Сполучених Штатів, Комісія розраховує завершити відповідну процедуру в координації з державами-членами до кінця червня, з тим щоб нові мита почали застосовуватися в липні", - йдеться у повідомленні ЄК.

Загалом Єврокомісія планує встановити мита на американські товари загальною вартістю 2,8 млрд євро.

Комісія наголошує, що цей крок повністю відповідає правилам СОТ та відповідає списку продуктів, який раніше було передано Світовій організації торгівлі.

У березні адміністрація Трампа запровадила мита в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній стосовно Китаю, Росії та Японії. Для ЄС, Канади, Мексики, Бразилії, Австралії та Аргентини запровадження додаткових мит тимчасово відклали. Але тепер вони почали діяти з 1 червня.

У відповідь на дії США Європейський союз заявив, що введе додаткові мита і продовжить справу у Світовій організації торгівлі для захисту своїх інтересів.