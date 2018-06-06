У Києві маршрутка задавила на "зебрі" жінку

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Середа, 6 червня 2018, 14:55

В Оболонському районі столиці маршрутка збила жінку на пішохідному переході. Від отриманих травм вона померла на місці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що трагедія сталася ще 5 червня близько 20:00 на перетині проспектів Степана Бендери та Оболонського.

Попередньо встановлено, що маршрутка повертала праворуч зі сторони Московського мосту у напрямку Оболонського проспекту та на пішохідному переході збила жінку.

"За поясненнями водія, він не помітив пішохода", - розповідають у прес-службі.

 
Фото і відео: КиЇВ Оперативний

За даними поліції, під час автопригоди у салоні автобусу знаходилися два пасажири, які не постраждали.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Українська правда
Теми: ДТП Київ транспорт
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