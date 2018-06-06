Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція проведе опитування, щоб дізнатись, чи довіряють їй українці

Середа, 6 червня 2018, 15:53

Національна поліція планує провести соціальне опитування, щоб з'ясувати рівень довіри громадян.

Про це заявив голова Нацполіції Сергія Князєв, повідомляє прес-служба.

"Вже у липні оголошуємо і до листопада проведемо тендер на соціальне опитування населення. Його мета – з'ясувати рівень довіри громадян до поліції", - сказав він.

За його словами, це єдиний критерій, який дасть змогу оцінити діяльність поліції та побудувати подальший план роботи відомства.

Князєв пояснив, що за результатами цього опитування буде визначена ефективність роботи керівників кожного територіального підрозділу.

Він додав, що у лютому цього року вищі навчальні заклади соціології розробили опитувальник для громадян, який допоможе встановити рівень довіри українців до роботи поліцейських вже у найближчий час.

У травні минулого року Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні значно зросла довіра до поліції.

За його словами, з усіх державних інституцій найвищу довіру населення мають Національна поліція, Національна гвардія, Збройні Сили і прикордонники. Вища довіра тільки до церкви і добровольчих загонів. У першій п’ятірці – підрозділи МВС.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціяКнязєв Сергійопитуваннясоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
поліція
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: