Поліція проведе опитування, щоб дізнатись, чи довіряють їй українці

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Середа, 6 червня 2018, 15:53

Національна поліція планує провести соціальне опитування, щоб з'ясувати рівень довіри громадян.

Про це заявив голова Нацполіції Сергія Князєв, повідомляє прес-служба.

"Вже у липні оголошуємо і до листопада проведемо тендер на соціальне опитування населення. Його мета – з'ясувати рівень довіри громадян до поліції", - сказав він.

За його словами, це єдиний критерій, який дасть змогу оцінити діяльність поліції та побудувати подальший план роботи відомства.

Князєв пояснив, що за результатами цього опитування буде визначена ефективність роботи керівників кожного територіального підрозділу.

Він додав, що у лютому цього року вищі навчальні заклади соціології розробили опитувальник для громадян, який допоможе встановити рівень довіри українців до роботи поліцейських вже у найближчий час.

У травні минулого року Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні значно зросла довіра до поліції.

За його словами, з усіх державних інституцій найвищу довіру населення мають Національна поліція, Національна гвардія, Збройні Сили і прикордонники. Вища довіра тільки до церкви і добровольчих загонів. У першій п’ятірці – підрозділи МВС.

Українська правда
Теми: поліція Князєв опитування соціологія
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