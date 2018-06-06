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Конвоїри зіпсували день народження українцю, якого незаконно судять у Криму

Середа, 6 червня 2018, 15:57

Конвоїри не дозволили передати вітальні листівки фігуранту "справи українських диверсантів" Євгену Панову, якому 6 червня виповнюється 41 рік.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

У підсумку, пише видання, під час засідання в підконтрольному Кремлю Верховному "суді" Криму адвокату Сергію Легостову довелося зачитати привітання вголос.

Відзначається, що саме засідання проходило в закритому режимі, суд допитав кінолога, чия собака нібито знайшла вибухівку в автомобілі Панова.

 
Конвоїр веде Євгена Панова коридором

Як повідомлялося, 10 серпня 2016 року Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ у Криму виявили "групу диверсантів", під час затримання якої "в результаті вогневого контакту загинув співробітник ФСБ Росії".

За даними ФСБ, був затриманий один з їх організаторів - мешканець Запорізької області, співробітник Головного управління розвідки МО України Євген Панов.

Панов неодноразово заявляв, що до нього застосовувалися тортури і психологічний тиск з метою отримати "зізнавальні свідчення".

Панова звинувачують за ст. 30 ч.1 - ст. 281 ч.2 п. КК РФ (підготовка диверсії у складі організованої групи).

Йому загрожує термін позбавлення волі на строк від 15 до 20 років або довічне ув'язнення.

Теми: Кримокупаціясуд
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