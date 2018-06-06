Підроблені товари потрапляють до ЄС через Україну, Албанію та Марокко - звіт

Виробники у країнах Євросоюзу щорічно зазнають збитків на загальну суму в 60 мільярдів євро через фальсифіковані товари.

Про це йдеться у звіті Європейського відомства інтелектуальної власності (EUIPO).

Звіт підготовлений за підсумками низки досліджень, проведених з 2013 року в 13 категоріях товарів: косметика та засоби особистої гігієни; одяг, взуття та аксесуари; спортивні товари; іграшки та ігри; ювелірні вироби та годинники; сумки та багаж; записана музика; спиртні напої та вино; фармацевтичні препарати; пестициди; смартфони; акумулятори; шини.

"Сьогоднішні дані показують, що прямі річні втрати цих секторів дорівнюють 60 мільярдів євро, що відповідає 7,5% їх продажу, в результаті присутності підроблених товарів на ринку. Накопичені збитки еквівалентні 116 євро на одного громадянина ЄС на рік", - йдеться у звіті.

Згідно із документом, велика частина фальсифікованих товарів виготовляється у Китаї, Індії та Туреччині. Серед основних глобальних транзитних пунктів – Гонконг, ОАЕ, Сінгапур та Панама.

"На Близькому Сході були виявлені важливі регіональні транзитні пункти, через які підроблені товари потрапляють до Африки, тоді як Албанія, Марокко та Україна були визначені як три транзитних маршрути до ЄС. Аналогічним чином, Панама була відзначена як важливий транзитний пункт для фальшивок, що доставляються до Сполучених Штатів", - йдеться у звіті.

У відомстві прогнозують, що в найближчі роки збитки від такої діяльності можуть сягнути 85 мільярдів євро щороку, а це 5% від всього імпорту ЄС.

Європейська правда