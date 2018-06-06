Розсекречені документи про Чорнобиль внесли до реєстру ЮНЕСКО

Документи державного архіву Служби безпеки України про аварію на Чорнобильській АЕС внесли до реєстру Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Відповідний сертифікат вручила представникам СБУ державна архівна служба.

Повідомляється, що "вказаний перелік документів всебічно відображає причини, перебіг та наслідки аварії, реакцію радянської влади та тогочасних спецслужб".

"Чималу частину колекції становлять документи із розсекречених фондів КДБ", - додали у відомстві.

5 червня, в зоні відчуження навколо ЧАЕС сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив.

Чорнобильська атомна електростанція — зупинена атомна електростанція біля міста Прип'яті в Київській області, діяла з 1977 по 2000 роки.

26 квітня 1986 року при проведенні проектних випробувань на ЧАЕС стався вибух, що повністю зруйнував четвертий реактор станції і спричинив значне забруднення навколишньої території радіоактивними речовинами.

Внаслідок цієї аварії було повністю евакуйовано населення Прип'яті, Чорнобиля та всіх інших населених пунктів у радіусі 30 км навколо станції, а сама аварія є однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства.