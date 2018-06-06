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Штаб ООС: Ситуація на Донбасі контрольована, втрат за добу немає

Середа, 6 червня 2018, 18:56

Протягом поточної доби, 6 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє у Facebook штаб ООС.

За його даними, у середу бойовики 7 разів порушували режим припинення вогню, з них один раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Російсько-терористичні війська вдавалися до провокаційних обстрілів на Донецькому та Маріупольському напрямках. Ворог проявляв себе в районах населених пунктів Кримське, Мар’їнка, Гнутове, Павлопіль та Широкине. Вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів відкривався по захисникам Опитного", - розповідають військові.

При цьому, йдеться в повідомленні, підрозділи Об’єднаних сил вели "активну оборону" та давали "адекватну відповідь" по всій лінії зіткнення.

"Поточної доби втрат наших військ немає. Втрати противника уточнюються", - резюмують у штабі.

Як повідомлялося, минулої доби, 5 червня, бойовики 31 раз порушили режим припинення вогню і поранили 3 українських військових.

Українська правда

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Теми: ООСДонбас
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