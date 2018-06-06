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Вісьмом особам повідомили про підозру через переслідування журналістів у Криму

Середа, 6 червня 2018, 20:48

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру 8 людям через переслідування журналістів на окупованому півострові.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим.

У відомстві зазначають, що з моменту передислокації прокуратури автономії на материкову частину України зафіксовано численні факти переслідування представників засобів масової інформації, перешкоджання їх професійної діяльності, незаконне заволодіння майном державних та приватних телерадіокомпаній та інших ЗМІ.

"Зокрема, прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у 23 кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами незаконного затримання, позбавлення волі журналістів, порушення недоторканості їх житла, перешкоджання журналістській діяльності. У ході досудового розслідування кожен такий факт ретельно перевіряється", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що є результати у кримінальних провадженнях щодо вчинення злочинів відносно Анни Андрієвської, Наталії Кокоріної, Романа Спиридонова, Османа Пашаєва та інших.

"Так, за результатами зібраних доказів, 8 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 146 (незаконне позбавлення волі), 162 (порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України", - розповіли у прокуратурі АРК.

Підозрюваними найчастіше є так звані "слідчі та оперативні працівники" "Управління ФСБ РФ по Республіці Крим та м. Севастополю" та представники незаконно створеного озброєного формування "Самооборона Крим".

"Переслідування журналістів та їх родини, проведення незаконних обшуків, затримання, перешкоджання професійній діяльності, погрози застосувати зброю – саме такі факти містяться в матеріалах наших кримінальних проваджень. Винні у цьому повинні нести відповідальність", - зазначив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

Зазначених осіб оголошено в розшук.

Українська правда
Теми: КримЗМІпрокуратураанексія
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