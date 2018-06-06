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"Репортери без кордонів" засудили вирок Сущенка

Середа, 6 червня 2018, 22:46

В організації "Репортери без кордонів" засудили увязнення українського журналіста Романа Сущенка в Росії.

Про це йдеться у заяві організації.

"Український журналіст Роман Сущенко був засуджений 4 червня 2018 року до 12 років табору суворого режиму за "шпигунство". Репортери без кордонів засуджують жорстокий вирок, винесений в ході абсолютно непрозорого процесу", - наголошується у заяві.

В організації зазначають, що єдиним відкритим моментом процесу над Сущенком стало винесення резолютивної частини вироку.

"За півтора року його попереднього ув'язнення, російська влада жодного разу не дала пояснення причини такого жорсткого обвинувачення, як "збір секретної інформації про діяльність російської армії і Росгвардіі". Вміст обвинувального висновку було засекречено. Процес проходив за закритими дверима з самого моменту його початку в березні", - зауважують в "Репортерах без кордонів".

"Цей жорстокий вирок був винесений в результаті повністю секретного процесу. Якщо російська влада не надасть правдоподібних доказів провини журналіста, вони повинні негайно його випустити", - підкреслює керівник відділу Східної Європи та Центральної Азії "Репортерів без кордонів" Йоханн Бір.

Як повідомлялося, Московський міський суд визнав українського журналіста Романа Сущенка винним у шпигунстві і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.

За інформацією російських ЗМІ, журналіста засудили нібито за спробу з'ясувати можливість нового наступу бойовиків "ДНР" на Маріуполь.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

Сам Сущенко провину не визнав.

7 октября 2016 ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

Сам журналіст провину не визнав.

Вирок Сущенку засудив уряд Канади, в ОБСЄ закликали звільнити журналіста.

Українська правда
Теми: ЗМІСущенкоРосія
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