Прокуратура загубила російський слід у замаху на Осмаєва і Окуєву

Прокуратура України назвала мотивом першого замаху на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву влітку 2017 року "особисту неприязнь".

Про це заявив заступник начальника відділу прокуратури міста Києва Дмитро Величко, пише "Настоящее время".

На суді щодо Артура Крінарі (він же Денісултанов, він же Дакар, він же Курмакаєв, він же Цебро, він же Вернер) підозрюваного в замаху на добровольців Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву, що відбувся в червні 2017 року, зачитали обвинувальний акт.

Хоча незабаром після замаху міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція встановила зв'язок між нападом і російськими лідерами, в документі, який зачитано в суді 5 червня, про "російський слід" замаху нічого не було сказано.

Заступник начальника відділу прокуратури міста Києва Дмитро Величко після судового засідання заявив: "На сьогоднішній день, згідно з обвинувальним актом, ми вважаємо, що це особиста неприязнь вказаної особи".

Мотив злочинця представник прокуратури пояснив в суді так:

"Будучи обізнаним про публічну, громадську, патріотичну діяльність Осмаєва і Окуєвої, які активно виступали проти політики керівництва Російської Федерації і Чеченської Республіки, брали активну участь в проведенні антитерористичної операції із врегулювання конфлікту на території Донецької та Луганської областей, маючи неприязне вороже ставлення до останніх, вирішив здійснити їх вбивство, для чого розробив детальний план злочину".

Самі Осмаєв і Окуєва говорили, що замовником замаху на них "є глава Чеченської Республіки Кадиров, але що це не його особисте рішення, воно узгоджене з Кремлем".

Але зв'язку з Кадировим в обвинувальному акті немає. Величко на уточнююче питання, чому в обвинувальному акті не йдеться про те, що в цьому замаху немає ланцюжка, що веде до "деяких лідерів Російської Федерації", відповів:

"Все, що було мною сказано в обвинувальному акті, знаходить підтвердження матеріалами кримінального провадження. Інші заяви і повідомлення, в тому числі політиків на першочерговий стадії досудового розслідування, на сьогоднішній день, як ви почули, не знайшли свого підтвердження".

Нагадаємо, перший напад на добровольців Аміну Окуєву і Адама Осмаєва стався 1 червня 2017 року у Києві на Подолі.

За версією слідства, нападник назвався французьким журналістом газети "Le Mond" Алексом Вернером і запросив подружжя на зустріч.

У машині він вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранених Осмаєва та нападника відправили до лікарні.

Пізніше з'ясувалось, що людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером на ім'я Артур Денісултанов-Курмакаєв.

Другий напад на подружжя добровольців було скоєно ввечері 30 жовтня 2017 року: біля залізничного переїзду біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів їхній автомобіль, Аміна Окуєва загинула.