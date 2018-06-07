У Багдаді вибухнув склад зі зброєю, загинуло 18 осіб

Щонайменше 18 людей загинули і понад 90 поранені в результаті вибуху в районі Садр-сіті в Багдаді.

Про це, посилаючись на джерело в іракській поліції, пише Rueters.

За даними джерела, склад боєприпасів знаходився в мечеті і вибух стався під час перевантаження зброї в припарковану поруч машину.

Район Садр-сіті є оплотом націоналістичного клірика Моктади аль-Садра, чий політичний блок виграв парламентські вибори 12 травня.

Представник міністерства внутрішніх справ повідомив в короткій заяві, що вибух стався на складі боєприпасів і що сили безпеки почали розслідування.

При цьому, раніше державне телебачення, посилаючись на представника міністерства, повідомило про вибух як "терористичну агресію проти цивільних осіб".

Влада не надала пояснень невідповідності цих двох заяв.