У Багдаді вибухнув склад зі зброєю, загинуло 18 осіб

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Четвер, 7 червня 2018, 02:55

Щонайменше 18 людей загинули і понад 90 поранені в результаті вибуху в районі Садр-сіті в Багдаді.

Про це, посилаючись на джерело в іракській поліції, пише Rueters.

За даними джерела, склад боєприпасів знаходився в мечеті і вибух стався під час перевантаження зброї в припарковану поруч машину.

Район Садр-сіті є оплотом націоналістичного клірика Моктади аль-Садра, чий політичний блок виграв парламентські вибори 12 травня.

Представник міністерства внутрішніх справ повідомив в короткій заяві, що вибух стався на складі боєприпасів і що сили безпеки почали розслідування.

При цьому, раніше державне телебачення, посилаючись на представника міністерства, повідомило про вибух як "терористичну агресію проти цивільних осіб".

Влада не надала пояснень невідповідності цих двох заяв.

Теми: Ірак вибух
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