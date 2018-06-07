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Радбез ООН прийняв заяву щодо ситуації на Донбасі

Четвер, 7 червня 2018, 05:53

Радбез ООН засудив загострення бойових дій на Донбасі із застосуванням забороненої важкої зброї та висловив повну підтримку суверенітету й територіальній цілісності України, закликавши сторони до імплементації Мінських угод.

Про це йдеться в прийнятій у середу заяві голови РБ ООН, повідомляє Укрінформ.

"Рада Безпеки висловлює серйозну стурбованість з приводу останнього загострення ситуації у сфері безпеки на Сході України", - йдеться в документі.

При цьому підкреслюється, що це має суттєвий вплив на безпеку цивільного населення.

"Рада Безпеки засуджує триваючі порушення режиму припинення вогню, особливо з використанням важкої зброї, забороненої Мінськими угодами, що спричинило трагічні загибелі, в тому числі серед мирних жителів", - наголошується в заяві.

У цьому зв'язку Радбез закликав до виконання зобов'язань з роззброєння та негайного виведення важкої зброї відповідно до Мінських угод.

Крім того, в заяві підкреслюється необхідність розширити зусилля гуманітарної допомоги в постраждалих від конфлікту регіонах. Рада Безпеки ООН також висловила цілковиту підтримку Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ та закликала всі сторони сприяти її роботі.

"Рада Безпеки нагадує про свою повну підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України, підкреслює необхідність суворого дотримання резолюції 2202 (2015), яка затвердила Пакет заходів з імплементації Мінських угод і закликає всі сторони знову підтримати мирний процес та здійснити всі заходи, узгоджені в рамках "нормандського формату" й Тристоронньої контактної групи, щоб досягти негайного прогресу у виконанні Мінських угод", - наголошується в заяві.

В останньому пункті РБ ООН підтвердила "цілковиту підтримку" Резолюції 2166 (2014) щодо збитого авіалайнера Малайзійських авіаліній рейсу MH17.

Заява голови Ради Безпеки ООН є офіційним документом, наділеним усіма відповідними повноваженнями. Вона затверджується на підставі консенсусу, тобто без можливості застосування права вето постійними членами Радбезу. І хоча, на відміну від Резолюції РБ ООН, цей документ не є обов'язковим до виконання, на його підставі можуть виконуватися певні дії в ООН.

Теми: ООНДонбас
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