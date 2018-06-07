ООС: Бої тривали переважно із застосуванням стрілецької зброї, є втрати

Упродовж минулої доби противник 25 разів порушував режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням мінометів, загинуло 2 українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

6 червня бойові дії тривали на окремих напрямках, переважно із застосуванням тільки стрілецької зброї.

Відзначається активізація російсько-окупаційних військ темної пори доби в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне, Широкине.

Як зазначається, підрозділи Об’єднаних сил ставали на заваді провокаційним діям ворога та давали йому адекватну відповідь.

Під час бойових дій минулої доби, 6 червня, 2 військовослужбовця Об’єднаних сил загинули та 2 зазнали поранень.

За даними розвідки, противнику нанесено втрат: 5 окупантів знищено та 3 поранено.

Упродовж ночі 7 червня загострилась ситуація на Луганщині - окупанти 5 разів відкривали вогонь зі 120-мм та 82 –мм мінометів поблизу населених пунктів Кримське та Новотошківське. У штабі підкреслюють, що ситуація контрольована Об’єднаними силами.

Від початку поточної доби втрат серед українських військових немає.