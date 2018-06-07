Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Бої тривали переважно із застосуванням стрілецької зброї, є втрати

Четвер, 7 червня 2018, 08:10
ООС: Бої тривали переважно із застосуванням стрілецької зброї, є втрати

Упродовж минулої доби противник 25 разів порушував режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням мінометів, загинуло 2 українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

6 червня бойові дії тривали на окремих напрямках, переважно із застосуванням тільки стрілецької зброї.

Відзначається активізація російсько-окупаційних військ темної пори доби в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне, Широкине.

Як зазначається, підрозділи Об’єднаних сил ставали на заваді провокаційним діям ворога та давали йому адекватну відповідь.

Під час бойових дій минулої доби, 6 червня, 2 військовослужбовця Об’єднаних сил загинули та 2 зазнали поранень.

За даними розвідки, противнику нанесено втрат: 5 окупантів знищено та 3 поранено.

Упродовж ночі 7 червня  загострилась ситуація на Луганщині - окупанти 5 разів відкривали вогонь зі 120-мм та 82 –мм мінометів поблизу населених пунктів Кримське та Новотошківське. У штабі підкреслюють, що ситуація контрольована Об’єднаними силами.

Від початку поточної доби втрат серед українських військових немає.

Теми: ООСбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: