Англійський футболіст заборонив родині їхати до Росії через расизм

Захисник збірної Англії та футбольного клубу "Тоттенхем" Денні Роуз заборонив своїй родині приїжджати в Росію на Чемпіонат світу 2018 через расизм.

Як пише "Evening Standard", він почувається безпорадним із цим, а штрафи ФІФА як покарання за прояви расизму видаються йому смішними.



"Я не переймаюся за себе, але я сказав родині, що не хочу, щоб вони їхали туди через расизм чи будь що інше, ще може там статися", – заявив Роуз.

"Я не хочу боятися за безпеку моєї родини в той час, коли намагаюся підготуватися до ігор. Якщо щось трапиться зі мною, це не вплине на мене так як у випадку, якщо образять моїх близьких", – додав він.

Футболіст зізнався: "Мій тато дійсно засмучений. Я чув це в його голосі. Він сказав, що, можливо, не матиме більше шансу приїхати й подивитися на мене на Чемпіонаті світу".

"Це сумно. Так є. Як би там не було, Росія отримала право провести Чемпіонат світу, і ми маємо прийняти це", – сказав Роуз.

"А штраф у розмірі 22 тисяч (фунтів стерлінгів – ред.) є огидним", – додав він, очевидно, маючи на увазі штраф за російські кричали проти гравців Франції у березні в Санкт-Петербурзі.