Грицак розповів німцям про інсценування Росії під час Чемпіонату світу

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Четвер, 7 червня 2018, 11:02

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що РФ може інсценувати напади на своїй території під час Чемпіонату світу з футболу, а вину за них перекладе на Україну.

Про це він заявив у інтерв’ю німецькому виданню Bild, переклад якого осол України в Німеччині Андрій Мельник розмістив у Twitter.

"Мене не здивує, якщо Росія сприятиме дестабілізації у власній державі, а потім покладе провину на Україну", - зазначив очільник СБУ.

Грицак, зокрема, вважає, що РФ може вдатися до інсценізацій, передає "Європейська правда".

"Вони здатні на все, навіть на інсценування нападів у своїй країні, аби згодом перекласти відповідальність на нас", - додав він.

Грицак також наголосив, що СБУ не бачила іншої можливості для порятунку життя журналіста Аркадія Бабченка та отримання більше інформації про замовника, окрім як інсценувати убивство Бабченка.

Фінальний етап Чемпіонату світу з футболу 2018 року відбуватиметься в Росії з 14 червня до 15 липня 2018 року..

Теми: СБУ Грицак Росія
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