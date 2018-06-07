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Синоптики кажуть, що до вихідних повернеться тепло

Четвер, 7 червня 2018, 13:04

Найближчої доби холодне повітря поступово відступить на схід, а з центральної Європи почне надходити більш тепла повітряна маса.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вночі 8 червня на Закарпатті, вдень у західних областях місцями пройде короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11°, на Закарпатті та крайньому півдні країни 11-16°, на північному сході 3-9° тепла; вдень в Україні 20-26°.

У Києві в п'ятницю – без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 23-25​​°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці України від 8 червня найвища температура вдень була 31,3 градусів тепла в 2011 році, найнижча вночі – 4,6 градусів вище нуля в 1925 році.

У суботу, 9 червня, вночі у західних, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Вінницькій областях, а вдень по всій Україні, крім Приазов'я, місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°, на Закарпатті та півдні країни до 30°.

У Києві – вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

7 червня о 9 годин температура води в Чорному і Азовському морях була 18-23°; в Дніпрі біля Києва 20°.

Теми: погода
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