Синоптики кажуть, що до вихідних повернеться тепло

245 переглядів
Четвер, 7 червня 2018, 13:04

Найближчої доби холодне повітря поступово відступить на схід, а з центральної Європи почне надходити більш тепла повітряна маса.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вночі 8 червня на Закарпатті, вдень у західних областях місцями пройде короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11°, на Закарпатті та крайньому півдні країни 11-16°, на північному сході 3-9° тепла; вдень в Україні 20-26°.

У Києві в п'ятницю – без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 23-25​​°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці України від 8 червня найвища температура вдень була 31,3 градусів тепла в 2011 році, найнижча вночі – 4,6 градусів вище нуля в 1925 році.

У суботу, 9 червня, вночі у західних, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Вінницькій областях, а вдень по всій Україні, крім Приазов'я, місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°, на Закарпатті та півдні країни до 30°.

У Києві – вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

7 червня о 9 годин температура води в Чорному і Азовському морях була 18-23°; в Дніпрі біля Києва 20°.

Теми: погода
powered by lun.ua
По темі
Синоптики обіцяють холодну ніч 6 червня 2018, 13:47
Синоптики прогнозують помірно теплий червень 5 червня 2018, 15:03
До України йдуть кілька днів прохолоди і грози 5 червня 2018, 12:11
Усі новини
Головні новини
Лінчевський доповідає щодо скандальної заяви
Аваков пропонує тимчасово заборонити жителям Донбасу обирати президента
Кольченко припинив голодування: Я виявився занадто слабким
Аваков готується невдовзі почати "поліцейську операцію" на Донбасі
Усі новини
соціум

Чому у маленькому селі на Полтавщині зникли крадіжки

здоров'я

7 порад, як убезпечити себе від раку шкіри