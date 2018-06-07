Рада може розглянути відставку Данилюка вже в четвер

Питання відставки міністра фінансів Олександра Данилюка Верховна Рада може розглянути у четвер.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в обох фракціях коаліції.

За словами співрозмовника УП у БПП, після голосування за Антикорупційний суд, у сесійній залі можуть розглянути питання про відставку Данилюка та призначення аудитора Національного антикорупційного бюро.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав і вніс до Верховної Ради подання на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту звільнити Данилюка з посади.

Сам міністр заявив, що причина його звільнення полягає в його відмові роздавати гроші на проекти депутатів.

23 травня Данилюк на засіданні уряду безуспішно намагався добитися призначення свого радника Яни Бугрімової на посаду заступника міністра.

Публічну трансляцію засідання було припинено, однак присутні на Кабміні повідомили, що після короткої перепалки з Гройсманом міністру було відмовлено в його проханні. Під час обміну думками Данилюк навіть припустив підготовку подання про його відставку.

Пізніше Данилюк написав листа до G7 з наміром "уникнути двозначності та маніпуляцій" у його конфлікті з прем’єром.

Детальніше в інтерв'ю Данилюка "Економічній правді": Олександр Данилюк: Зараз на мені випробовують те, що буде під час виборчої кампанії з будь-ким