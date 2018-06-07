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Президент ФФУ: Я б не показував ЧС в Україні, але дивитися буду

Четвер, 7 червня 2018, 14:24

Народний депутат від фракції "БПП" і президент Федерації футболу Андрій Павелко заявив, що проти трансляції в Україні чемпіонату світу, який пройде в Росії.

Про це він заявив під час прес-конференції 6 червня, передає Tribuna.com.

"Верховна Рада України зацікавлена ​​діяти в інтересах суспільства. Особисто моя позиція - я б не показував ЧС. Це популяризація країни-агресора. ФФУ відмовилася від квоти квитків і акредитацій", - сказав він.

Заборону трансляції він пов'язує з законом про країну-агресора.

Також Павелко заявив, що буде дивитися матчі, але на іноземних каналах.

"Дивитися буду, але точно на італійських, англійських каналах, щоб бути в курсі подій. Я зобов'язаний бути в курсі, в тому числі, тому що є членом Дисциплінарного комітету ФІФА", - пояснив нардеп.

Він сказав, що з офіційної делегації ФФУ на чемпіонат в Росію ніхто не поїде, а "представляти Україну буде уповноважений з посольства в Росії", а ось поїздки "в приватному порядку це особиста справа кожного".

"Як уболівальник, я розумію, що кожен хоче побачити найкращі збірні світу. Але, це може бути пропагандою країни-агресора ... Краще туди не їхати", - сказав він.

Нардеп висловив надію, що всі повернуться "живими і здоровими" після чемпіонату в Росії.

"Головне, щоб не було жертв. Сподіваюся, всі повернуться живими і здоровими. І не хочеться, щоб були якісь наслідки", - сказав президент ФФУ.

На його думку, світовий футбол отримав великий мінус від ЧС в Росії і "в фінансовому плані у ФІФА великі проблеми".

Він додав, що заявку на наступний мундіаль розглядають між США, Канадою і Мексикою проти Марокко.

Так, ФІФА розглядатиме можливість будівництва нових стадіонів в Марокко, а в США, Канаді та Мексиці вони вже є.

6 червня парламентський комітет з питань свободи слова підтримав проект постанови про недопущення трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу в Росії.

30 травня стало відомо, що телеканал "Інтер" транслюватиме Чемпіонат світу з футболу, який стартує 14 червня в Росії.

Національна громадська телекомпанія України від трансляції відмовилась.

Федерація футболу України не проводитиме акредитації вітчизняних журналістівдля висвітлення фінальної частини ЧС-2018.

Державна прикордонна служба неодноразово радила українським футбольним уболівальникам не їхати в Росію на матчі Чемпіонату світу з футболу.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов та міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликали уболівальників, а особливо учасників АТО не їхати на чемпіонат.

Президент Петро Порошенко висловлював думку, що українські вболівальники самі мають вирішити, чи їхати їм на Чемпіонат світу з футболу в країну, яка здійснює військову агресію проти України.

Впливових світових лідерів закликали не відвідувати футбольний Чемпіонат світу в Росії, поки влада Кремля не звільнить всіх українських політв'язнів.

Близько 5 тисяч громадян України придбали квитки на Чемпіонат світу з футболу-2018 попри небезпеку поїздок до Росії.

Чемпіонат світу з футболу пройде з 14 червня по 15 липня в Росії.

Українська правда
Теми: футболРосіячемпіонат світу
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