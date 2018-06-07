З полону в ОРЛО звільнили студента, що підняв над Луганськом прапор України

СБУ повернула додому студента вінницького вишу, якого тримали в полоні бойовики ОРЛО.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

За інформацією прес-служби, уродженець Луганщини у 2017 році разом з батьками поїхав до окупованого Луганська для вирішення майнових питань.

"Під час перебування в місті хлопець спільно з патріотично налаштованими місцевими жителями підняли на флагштоку біля школи, де він раніше навчався, прапор України. Патріоти також намалювали національну символіку на фасаді будівлі навчального закладу", - розповідають в СБУ.

Після цього, йдеться в повідомленні, юнаків затримали бойовики та насильно утримували у будівлі місцевої пенітенціарної установи.

"При цьому українських бранців допитували представники так званого "МГБ ЛНР", які застосовували до них заходи психологічного та фізичного тиску", - кажуть у прес-центрі.

За їхніми словами, співробітникам СБУ вдалося вивести юнака на підконтрольну українській владі територію та повернути до Вінниці "внаслідок ефективної оперативної комбінації". Її деталі не повідомляються.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).