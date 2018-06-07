Швеція дала згоду на будівництво "Північного потоку-2"

Швеція дозволила будівництво двох ниток газопроводу "Північний потік-2" у своїй економічній зоні.

Про це повідомив міністр підприємництва та інновацій Мікаель Дамберг, повідомляє Sveriges Radio.

За його словами, уряд Швеції не зміг сказати "ні" менеджменту "Північного потоку-2".

Як повідомлялося, у німецькому Лубміні почалося будівництво газової приймальної станції у рамках проекту газопроводу "Північний потік-2".

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Крім Німеччини, Фінляндія також схвалила будівництво газопроводу, довжина якого складе 1200 кілометрів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проект "Північний потік-2" не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера.

Цим трубопроводом газ із Росії має постачатися дном моря до Німеччини.

Європейська правда